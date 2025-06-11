Современный мир стоит на пороге ядерной войны. Такое заявление на своей странице в соцсети X сделала директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Она поделилась своими впечатлениями от посещения Хиросимы, на который в 1945 году была сброшена атомная бомба. Увиденное потрясло Габбард до глубины души. Она призналась, что «неизбывная печаль, которая осталась, останется с ней навсегда».

Современное ядерное оружие стало еще более мощным, а сторонники войны из политической элиты при этом подогревают страх и напряженность между ядерными державами, отметила Габбард.

Ранее сообщалось о том, что в Совфеде обвинили Зеленского в развязывании Третьей мировой войны.