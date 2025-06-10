Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT резко раскритиковал позицию нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.

Джабаров назвал безумием заявления Зеленского о необходимости прямого участия США и других ядерных держав в конфликте. По словам сенатора, украинский лидер, требуя от Запада усиления давления на Россию, фактически провоцирует эскалацию вплоть до мировой войны.

«То есть готов дать начало третьей мировой войне. Он призывает, по сути, к прямому военному вмешательству в конфликт между Россией и Украиной США и другие ядерные державы. Это безумие», — сказал сенатор.

Помимо обвинений в провокации войны, Джабаров обратил внимание на внутреннюю политику Зеленского. По словам политика, вместо решения проблем Украины бывший комик ездит по Европе, выпрашивая деньги, и даже не находит времени похоронить погибших солдат по христианскому обычаю.

Джабаров заключил, что Зеленский, по сути, действует вне правового поля, ставя под удар не только свою страну, но и международную стабильность.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности мобилизовать 27 тысяч человек в месяц.