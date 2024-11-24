По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Вашингтон терпит поражение в украинском конфликте и изменить его исход американцы уже не в состоянии. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что Белый дом сегодня находится в отчаянном положении, судорожно стремясь исправить положение, однако подобного способа просто нет.

По мнению американского профессора, российские войска уверенно идут к победе. И даже разрешение бить американскими ракетами вглубь нашей страны не приведет к каким-либо изменениям для западных государств. К тому же Киев не имеет большого объема ракет ATACMS.

Ранее сообщалось, что сербский режиссер Кустурица впечатлился ударом «Орешника» по Украине.