Прославленный кинорежиссер из Сербии Эмир Кустурица, отмечающий в эти дни свой 70-летний юбилей, комментируя недавний удар ВС РФ ракетой «Орешник» по Украине, заявил, что его впечатлило с хорошей стороны произошедшее. Слова мастера опубликованы в телеграм-канале RT.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Кустурица осудил разрешение уходящего президента США Джо Байдена ВСУ бить вглубь России и подчеркнул, что очень доволен российским ответом на удары «дальнобоем» по Брянской области.

«Ответ [на удары по Брянской области — прим. ред.] был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», — заявил режиссер.

Кустурица назвал вышеупомянутое решение Байдена провокацией.

Напомним, о скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.