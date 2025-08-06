В США заявили о невозможности решить конфликт на Украине военным способом

Украинский конфликт невозможно завершить на поле боя, его необходимо решать другими путями. Такую точку зрения высказал Мэттью Уитакер, постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе. Он сделал это заявление во время выступления на телеканале Newsmax.

По мнению Уитакера, завершение украинского конфликта стало ключевой задачей для США.

«Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами», — указал он.

Чиновник добавил, что при Байдене Америка помогала Украине без всяких условий. При Трампе подход изменился. Она предлагает покупать вооружения и передавать их Киеву своим союзникам по НАТО. Он также назвал американские вооружения лучшими в мире.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.