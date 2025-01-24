Владимир Зеленский столкнулся с резким падением рейтингов на Украине, что ставит под угрозу его нахождение у власти. Так считают авторы статьи, опубликовавшие статью в The New York Times.

Если при начале СВО рейтинг украинского лидера доходил до 90%, то теперь он находится на уровне, который почти вдвое ниже. Это ставит под угрозу его возможность быть избранным на второй срок. Конкуренцию ему могут составить экс-премьер Юлия Тимошенко, а также бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Никто из них пока не заявлял о готовности пойти на выборы, но это вполне возможно. Это станет настоящей катастрофой для Зеленского и его окружения.

«Вряд ли стоит дальше объяснять, какие катастрофы могут произойти в случае делегитимации и краха контроля», — указал Антон Грушецкий, глава Киевского международного института социологии по поводу дальнейших перспектив Зеленского.

Другие эксперты утверждают, что нынешний президент Украины все более замыкается внутри своей команды, не поддерживая диалог с инакомыслящими, хотя это могло бы исправить ситуацию на линии фронта.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров. Украинский лидер захотел еще повоевать и по этой причине не идет на решение конфликта дипломатическими способами. В то же время военные действия необходимо остановить как можно скорее, так как Украина и без того понесла серьезные потери.