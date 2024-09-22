Израильские военные захватили офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проникли в офис катарского телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. Об этом в своем прямом эфире передает сам телеканал.

Сообщается, что в ходе захвата медиа израильтяне потребовали от руководства телеканала прекратить вещание на 45 дней, мотивировав это тем, что его журналисты якобы нарушили введенный Тель-Авивом запрет на освещение ударов Ливана по северу Израиля.

«Израильские силы провели рейд в офисе „Аль-Джазиры“ в Рамалле на оккупированном Западном берегу реки Иордан и наложили запрет на 45 дней. Вооруженные до зубов израильские солдаты в масках вошли в здание и передали приказ рано утром в воскресенье», — передает Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка шитского толка «Хезболла» нанесла массированный удар по территории Израиля. В общей сложности было выпущено порядка 100 ракет, некоторые из них достигли поставленных целей.