В США заявили об отказе Байдена выполнять обещания по Украине

Президент США Джо Байден отказывается выполнять обещания по Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Публикация вышла на фоне конфликта между республиканцами и Белым домом по украинскому вопросу.

Конгресс потребовал от администрации американского лидера предоставить стратегию американской помощи. Документ должен был быть разработан в течение 45 дней, но был представлен только через несколько месяцев после окончания этого срока. Кроме того, он был засекречен, то есть, закрыт от общественности.

Отсутствие военных успехов привело к тому, что у властей США возник скептицизм. В результате оказание финансирования Киева сейчас находится под угрозой независимо от результатов президентских выборов, отмечает издание.

Ранее сообщалось о том, что Байден одобрил выделение Киеву оставшихся $5,5 млрд.