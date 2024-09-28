В США заявили об отказе Байдена выполнять обещания по Украине
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Президент США Джо Байден отказывается выполнять обещания по Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Публикация вышла на фоне конфликта между республиканцами и Белым домом по украинскому вопросу.
Конгресс потребовал от администрации американского лидера предоставить стратегию американской помощи. Документ должен был быть разработан в течение 45 дней, но был представлен только через несколько месяцев после окончания этого срока. Кроме того, он был засекречен, то есть, закрыт от общественности.
Отсутствие военных успехов привело к тому, что у властей США возник скептицизм. В результате оказание финансирования Киева сейчас находится под угрозой независимо от результатов президентских выборов, отмечает издание.
Ранее сообщалось о том, что Байден одобрил выделение Киеву оставшихся $5,5 млрд.