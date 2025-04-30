Трамп дал Маску карт-бланш на работу в правительстве

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп полностью полагается на компетенции миллиардера Илона Маска и хочет его видеть в правительстве страны. Как сообщило РИА Новости, об этом лидер США сказал во время встречи со своим кабинетом.

«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», — сказал Трамп, когда общался с Маском.

При этом глава Штатов подчеркнул, что в какой-то момент Маск, руководящий департаментом по контролю государственный эффективности, может вновь направить все силы на развитие бизнеса. До этого Трамп заявлял, что у него нет информации о том, сколько Маск будет работать в правительстве, так как ему необходимо руководить своими компаниями.

Ранее глава департамента по контролю государственный эффективности спрогнозировал главную проблему для Китая будущего.