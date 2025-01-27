В США запустили процедуру по возможному выходу Калифорнии из состава страны

В штате Калифорния запущена процедура Calexit, то есть процесс выхода штата из состава США. Об этом сообщила газета The New York Post.

Данную процедуру уже назвали Calexit, по аналогии с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза. В Калифорнии стали собирать подписи избирателей за то, чтобы штат вышел из состава США.

«В случае принятия мера будет вынесена на голосование в 2028 году и поставит вопрос: должна ли Калифорния стать свободной и независимой страной», — указали журналисты.

Данная инициатива зарегистрирована госсекретарем Калифорнии Ширли Вебером. В том случае, если за нее проголосуют 55% и более жителей, то данный штат выходит из состава страны и становится отдельным государством.

Ранее сообщалось, что сразу 22 штата оспорили указ Трампа об ограничении выдачи американского гражданства по праву рождения. В первую очередь против такого закона выступают так называемые демократические штаты, такие как Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд и так далее.