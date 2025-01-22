22 штата оспорили указ Трампа об ограничении выдачи гражданства США

22 штата оспорили указ президента США Дональда Трампа, который ограничил выдачу американского гражданства по праву рождения, сообщило агентство Reuters.

20 января республиканец подписал указ, который запрещает федеральным агентствам оформлять документы, предоставляемые обычно гражданам США. Это правило будет касаться детей, рожденных в течение 30 дней после вступления в силу данной меры.

Также ограничения затронут детей, чьи родители находятся в стране нелегально. Нововведения будут применяться в случаях, когда мать временно пребывает в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Против указа выступили демократические штаты, включая Калифорнию, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, а также округ Колумбия и Сан-Франциско.

Истцы утверждают, что Трамп нарушает Конституцию США. Ранее аналогичные исковые заявления подали Американский союз защиты гражданских свобод, Фонд правовой защиты и образования, а также другие организации, поддерживающие права иммигрантов.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о возвращении смертной казни в стране на федеральном уровне.