В США жестко отреагировали на решение Трампа по Украине
Трампа раскритиковали за военную помощь Украине
Фото: [flickr.com]
США по-прежнему воюют с Россией руками Украины, несмотря на то, то Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт.
Такое мнение на своей странице в соцсети высказал американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик.
Так он прокомментировал решение главы Белого дома одобрить поставку дополнительной военной помощи Украине.
«США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона», — считает Берлетик.
Посреднические усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта – всего лишь уловка, добавил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что мнение о пророссийских настроениях в администрации Трампа опровергли в России.