США по-прежнему воюют с Россией руками Украины, несмотря на то, то Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик.

Так он прокомментировал решение главы Белого дома одобрить поставку дополнительной военной помощи Украине.

«США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона», — считает Берлетик.

Посреднические усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта – всего лишь уловка, добавил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что мнение о пророссийских настроениях в администрации Трампа опровергли в России.