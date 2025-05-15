В Стамбуле усилили меры безопасности перед переговорами России и Украины

В связи с предстоящими российско-украинскими переговорами 15 мая в Стамбуле турецкие власти усилили меры безопасности, сообщил РЕН ТВ.

По информации журналиста телеканала, в настоящее время на улицах Стамбула, помимо стандартных полицейских машин, размещена бронетехника. Эти усиленные меры направлены на обеспечение безопасности во время проведения российско-украинских переговоров.

По данным РИА Новости, местом проведения переговоров, как и в 2022 году, станет рабочий офис администрации президента Турции.

Согласно информации, полученной ТАСС из источника, начало переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле предварительно назначено на 10:00 мск.

Ранее стало известно, почему Зеленский пригласил Путина в Стамбул.