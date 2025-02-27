В Стамбуле завершились переговоры США и России

Корреспондент федерального агентства сообщил, что США и Россия обсудили дальнейшую работу посольств и другие вопросы. Встреча длилась почти 6,5 часа, в 16:20 по местному времени микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию. Однако какого-либо итога переговоров пока не обнародовали.

Ранее глава МИД Сергей Лавров выражал надежду, что в ходе переговоров РФ и США смогут найти компромиссы и далее двигаться в решение ключевых проблемных вопросов.

Отметим, что на встрече в Стамбуле участвовали представители МИД, эксперты по российско-американскими отношениям.

Напомним, что 18 февраля Россия и США также провели встречу в саудовском Эр-Рияде. На протяжении 4,5 часа стороны обсуждали вопросы безопасности, урегулирование конфликта на Украине и другие темы. Главным событием по итогу переговоров стало то, что американская и российская стороны договорились устанавливать далее более плотное сотрудничество.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений России и США.