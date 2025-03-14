В столице КНР стартовала встреча представителей МИД РФ, Китая и Ирана по ядерной проблеме

Встреча заместителей руководителей Министерств иностранных дел из России, Китая и Ирана началась в Пекине. Общение посвящено иранской ядерной проблеме. Об этом сообщило РИА Новости.

С российской стороны во встрече участвует заместитель Лаврова Сергей Рябков. КНР представляет Ма Чжаосюй, а Иран — Казем Гариб-Абади. Всем им придется обсудить ряд важных тем, которые касаются всех трех государств.

«Стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес», — еще до встречи указала Мао Нин, официальный представитель китайского МИД.

Также говорилось, что ядерная проблема Ирана должна быть решена политическими и дипломатическими способами, а механизм ядерного нераспространения стоит всемерно поддерживать.

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда выступил за перенос в его страну американского ядерного оружия. Он считает, что вооружения из Западной Европы стоит переместить на польскую территорию в связи с распространением влияния НАТО на восток. Северо-Атлантическому альянсу стоит сместить центр приложения своих усилий.