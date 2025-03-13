Президент Польши предложил Америке перенести в его страну ядерное оружие из Западной Европы

Дональду Трампу стоит переместить все ядерные вооружения с западноевропейской территории в Польшу. Так считает президент этой страны Анджей Дуда. Его мнение привела газета Financial Times.

По утверждению Дуды, он уже недавно обсуждал вопрос по перемещению ядерных вооружений США из Западной Европы в Польшу. Президент Польши сообщил, что им поднималась эта тема во время общения с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом. Политик объяснил свое предложение тем, что Северо-Атлантическому альянсу стоит сместить центр приложения своих усилий.

«Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток», — указал он.

Польский лидер добавил, что ядерное оружие его стране необходимо, а самостоятельно его создавать слишком долго, на это уйдут десятилетия.

Ранее Дуда заявил, что Украина не сможет самостоятельно обороняться при полном прекращении поддержки со стороны США. По его мнению, Киеву будет очень тяжело, именно поэтому Владимиру Зеленскому надо вернуться к переговорам с Трампом.