В столице Румынии тысячи человек вышли на улицы и потребовали честных выборов

Перед правительственным зданием в Бухаресте прошли митинги, участники которых требовали от властей проведения честных выборов. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Протесты, которые прошли в румынской столице, были организованы политической партией «Альянс за объединение румын». Несколько тысяч человек собрались на площади Победы, которая находится перед штаб-квартирой правительства Румынии. Они несли с собой флаги, трубили в вувузелы и требовали проведения честных выборов.

«По словам организаторов, протест направлен на проведение свободных и справедливых президентских выборов и возвращение к демократическому и конституционному курсу», — указали журналисты.

Эта публичная демонстрация была заранее согласована с мэрией Бухареста. Специальная комиссия по рассмотрению заявок на организацию публичных собраний выдала свое разрешение на эту акцию.

Ранее сообщалось, что жители Гагаузии вышли в Молдавии на митинг из-за ареста руководителя их автономии Евгении Гуцул. Они провели акцию в Комрате, возле правительственного здания.