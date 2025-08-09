В странах Прибалтики раскритиковали предложения Путина по установлению мира на Украине

При заключении мира на Украине нельзя лишать ее территорий, так как это грозит потерей стабильности во всем мире. Такое заявление сделало руководство стран Прибалтики, его точку зрения привела газета Financial Times.

Руководитель Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что для всех важен справедливый и прочный мир. Но он не будет таковым, если у Украины будут отбирать территории, как это предлагает сделать Россия. Весь мир, по ее мнению, обязан обеспечить суверенитет украинского государства и его целостность.

«Суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности», — указал Маргус Цахна, министр иностранных дел Эстонии.

По его мнению, если появится возможность изменять границы силой, то ни одна из них не будет безопасной.

Ранее украинский президент Зеленский признал, что занятые РФ территории невозможно вернуть военным путем. Он согласился с тем, что силовое возвращение территорий, перешедших под контроль России, в настоящий момент не представляется возможным. При этом наблюдается снижение уверенности украинцев в победе. Лишь около 25% респондентов выразили готовность продолжать борьбу с Россией «до победного конца».