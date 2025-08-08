Зеленский признал невозможность возвращения территорий военным путем

По словам президента Украины Владимира Зеленского, силовое возвращение территорий, перешедших под контроль России, в настоящий момент не представляется возможным. Издание The Telegraph сообщило , что украинский лидер склоняется к поиску дипломатических решений.

Как отмечает издание, Украина заинтересована в прекращении огня, которое зафиксирует текущую линию фронта. При этом подчеркивается, что Киев ни при каких условиях не согласится на международное признание российского контроля над занятыми территориями.

Ссылаясь на данные опроса Gallup, журналисты констатируют снижение уверенности украинцев в победе. Лишь около 25% респондентов выразили готовность продолжать борьбу с Россией «до победного конца».

Ранее в США заявили о бессмысленности участия Зеленского в переговорах.