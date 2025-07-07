В Страсбурге пройдут обсуждения вотума недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Вотум недоверия фон дер Ляйен из-за коррупции при COVID-19 обсудят в Страсбурге
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В Страсбурге начнутся ключевые слушания, посвященные возможной отставке главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европейского парламента (ЕП), передает ТАСС.
Напомним, инициатива об этом была ранее вынесена румынским евродепутатом Георге Пиперя. Обвинения в отношении фон дер Ляйен касаются коррупции при закупке вакцин от COVID-19 в 2020 году, а именно — отсутствия прозрачности в этом процессе. В обсуждении будут участвовать сама глава ЕК и все ее члены.
Поддержку предложению Пиперя выразили 74 депутата, из которых 31 — представители ультраправой партии «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Несмотря на это, большинство евродепутатов считают вероятность успешного вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен низкой, так как поддержки в голосовании он, скорее всего, не получит из-за ее участия в Европейской народной партии.
В случае, если вотум недоверия все же будет вынесен и одобрен, это может привести к отставке всех членов Еврокомиссии — аналогичный прецедент уже был в 1999 году.
Ранее газета Bild сообщала, что главы концернов Германии потребовали изменить экономическую политику Европейского союза (ЕС).