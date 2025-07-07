В Страсбурге пройдут обсуждения вотума недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

Напомним, инициатива об этом была ранее вынесена румынским евродепутатом Георге Пиперя. Обвинения в отношении фон дер Ляйен касаются коррупции при закупке вакцин от COVID-19 в 2020 году, а именно — отсутствия прозрачности в этом процессе. В обсуждении будут участвовать сама глава ЕК и все ее члены.

Поддержку предложению Пиперя выразили 74 депутата, из которых 31 — представители ультраправой партии «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Несмотря на это, большинство евродепутатов считают вероятность успешного вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен низкой, так как поддержки в голосовании он, скорее всего, не получит из-за ее участия в Европейской народной партии.

В случае, если вотум недоверия все же будет вынесен и одобрен, это может привести к отставке всех членов Еврокомиссии — аналогичный прецедент уже был в 1999 году.

Ранее газета Bild сообщала, что главы концернов Германии потребовали изменить экономическую политику Европейского союза (ЕС).