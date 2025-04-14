«Ъ»: чиновник из Новосибирска потратил взятку на покупку техники для СВО

Руководитель АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал взятку для приобретения бронированных автомобилей «Газель». Эти транспортные средства были затем направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

В июне 2024 года стало известно о начале уголовного расследования в отношении Зырянова и Александра Гоманова, занимающего пост председателя совета директоров управляющей компании «Промышленно-логистический парк».

«Зырянову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и покушение на взятку», — говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной изданием, на приобретение пяти бронированных автомобилей «Газель» было израсходовано около 3 млн руб. В эту сумму также входит сумма, полученная в виде взятки. По данным журналистов, в апреле 2024 года эта бронетехника была отправлена в Донецк.

Ранее сообщалось, что подозреваемый во взяточничестве экс-глава района Перми Дробинин ушел на СВО.