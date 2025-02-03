НАТО собирается провести масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского и опубликовать данные, которые значительно ударят по его репутации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Отмечается, что в рамках этой операции планируется публикация информации о предполагаемых финансовых злоупотреблениях, связанных с присвоением Зеленским более $1,5 млрд.

По имеющимся данным, эти средства предназначались для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, однако они были присвоены главой киевского режима. Теперь эта сумма станет объектом международного расследования и публичного осуждения.

Аналитики предполагают, что такое развитие событий может значительно подорвать доверие к Зеленскому как внутри страны, так и за ее пределами.

Кроме того, отметили в СВР, в штаб-квартире Североатлантического альянса всерьез задумались о смене власти на Украине. Руководство НАТО также рассматривает возможность заморозки конфликта путем вывода сторон на диалог о «начале урегулирования». Однако, говорится в сообщении ведомства, США и Европейский союз (ЕС) главной помехой для реализации такого плана считают Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, куда пропали выделенные Украине Соединенными Штатами деньги.