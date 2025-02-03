В СВР сообщили, что НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Зеленского
СВР: НАТО обнародует данные о присвоении Зеленским более $1,5 млрд
Фото: [vkvideo.ru/ЗЕЛЕНСКИЙ и его ТАЙНЫ]
НАТО собирается провести масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского и опубликовать данные, которые значительно ударят по его репутации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Отмечается, что в рамках этой операции планируется публикация информации о предполагаемых финансовых злоупотреблениях, связанных с присвоением Зеленским более $1,5 млрд.
По имеющимся данным, эти средства предназначались для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, однако они были присвоены главой киевского режима. Теперь эта сумма станет объектом международного расследования и публичного осуждения.
Аналитики предполагают, что такое развитие событий может значительно подорвать доверие к Зеленскому как внутри страны, так и за ее пределами.
Кроме того, отметили в СВР, в штаб-квартире Североатлантического альянса всерьез задумались о смене власти на Украине. Руководство НАТО также рассматривает возможность заморозки конфликта путем вывода сторон на диалог о «начале урегулирования». Однако, говорится в сообщении ведомства, США и Европейский союз (ЕС) главной помехой для реализации такого плана считают Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, куда пропали выделенные Украине Соединенными Штатами деньги.