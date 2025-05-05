Тот список стран, приглашенных Украиной к себе на празднование 9 мая, почти полностью совпадает с перечнем государств гитлеровской коалиции. Такое заявление сделали в российской Службе внешней разведки. Слова представителей этого силового ведомства привело РИА Новости.

В СВР напомнили, что на Украине фактически процветает культ таких организаций, которые в свое время работали на нацистский режим Германии.

«Круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС», — указали разведчики.

В СВР также заявили, что все эти страны, которые отправляют своих представителей в Киев на 9 мая, уже метко назвали «пиар-акцией негодяев из Брюсселя». Самому мероприятию в Киеве, которое будет проводить режим Зеленского, дали название «День потомков нацистов».

Ранее директор СВР Нарышкин допустил, что проведет личную встречу с главой Центрального разведывательного управления США. По его словам, главы двух разведок общаются по телефону, а при необходимости могут и встретиться.