В Таиланде за нелегальную работу в детском саду задержали пять граждан РФ

Полиция Таиланда провела операцию на острове Пханган, в результате которой были задержаны пять граждан России, сообщила газета Khaosod. Отмечается, что все они работали в детском саду без необходимого разрешения на трудовую деятельность.

Одного из задержанных обвинили в управлении нелегальным бизнесом. Вместе с гражданами России в тот же день в детском саду были арестованы два гражданина Украины и один гражданин Мьянмы. Все задержанные сейчас находятся под следствием и обвиняются в нарушении трудового и иммиграционного законодательства страны.

Консульский отдел посольства России в Таиланде пока не получил уведомлений о задержании от местной полиции. Как сообщили представители консульства, задержанные россияне также не обращались за консульской помощью.

Нарушение трудового законодательства в Таиланде может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и депортацию. В некоторых случаях иностранцам запрещено заниматься определенными профессиями, такими как экскурсоводы, парикмахеры, мастера тайского массажа и огранщики драгоценных камней. Для выполнения даже простой технической работы иностранцы обязаны получить специальное разрешение.

Ранее стало известно, что происходит с брошенными в тунисские тюрьмы 11 россиянами.