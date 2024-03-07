В Татарстане на трассе остановили машину, набитую взрывчаткой

По информации источника, за рулем сидел пенсионер, ехавший из Москвы в Хабаровск. Отмечается, что ничего объяснить сотрудникам ГИБДД мужчина не смог.

64-летний пенсионер ехал за рулем Ford. Его остановили на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Верхнеуслонском районе Казани. Автомобиль мужчины начали досматривать, в результате чего в его багажнике обнаружили шесть предметов цилиндрической формы.

Вскоре выяснилось, что внутри этих цилиндров находится смесь тротил-гексогена, использующаяся во взрывных устройствах. В каждом предмете оказалось около 400 граммов вещества. Всего пенсионер перевозил 2,4 килограммов взрывчатой смеси.

Кроме того, под задними сиденьями автомобиля сотрудники правоохранительных органов нашли еще 16 оранжевых цилиндров со взрывчаткой. Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ).

Ранее мы сообщали, что в исправительной колонии в Саратовской области произошел бунт, из-за которого в учреждение пришлось вызывать спецназ.