В колонии в Саратовской области произошел бунт

Источник уточняет, что заключенные сломали несколько окон и дверей. В ИК-4 пришлось вызвать спецназ.

По информации Baza, в день, когда произошел инцидент, в камерах должна была пройти проверка на наличие запрещенных предметов. Это не понравилось осужденным. Как отметили в пресс-службе УФСИН по региону, первым, кто выразил свое недовольство перед надзирателями, стал мужчина, отбывающий наказание за убийство. Он отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, из-за чего к нему применили физическую силу. В потасовку вмешались другие заключенные.

Как отметил источник, до рукоприкладства не дошло, однако несколько дверей и окон были выбиты. После случившегося около 300 заключенных собрались на плацу. Там же они начали вести переговоры с сотрудниками колонии.

Ранее мы писали, что украинский военнослужащий, попавший в плен к ВС РФ в Авдеевке, раскрыл подробности содержания в ВСУ. Условия в украинской армии он назвал ужасными.