Оппозиция Грузии после поражения на выборах объявила бойкот парламенту

Оппозиционные партии Грузии, которые получили мандаты в парламенте, решили бойкотировать его деятельность, сообщило РИА Новости.

«Мы не рассматриваем работу в этом парламенте», — сказала одна из лидеров партии «Сильная Грузия» Анна Долидзе.

Две из оппозиционных фракций — «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены», прошедшие в парламент по итогам выборов, уже сообщили о своем отказе от депутатских мест.

Лидер еще одной оппозиционной силы «За Грузию» Георгий Гахария также подтвердил, что не будет работать в новом парламенте.

Парламентские выборы состоялись в республике 26 октября. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета всех голосов победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 53,93% голосов. Четыре оппозиционные партии также прошли в парламент, получив в сумме 37,78% голосов.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказывается признавать результаты выборов, которые прошли в стране.

Элене Хоштария, один из лидеров «Коалиции» заявила, что выборы были «украдены», но члены партии это так не оставят. С 27 октября члены партии намерены перейти на протесты, добавила Хоштария.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в нарушении конституционного строя.