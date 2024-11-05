В Тель-Авиве начались протесты после увольнения Галанта

Отмечается, что демонстранты собрали толпы на центральном шоссе города, блокируя движение и выражая свое недовольство решением премьер-министра Биньямин Нетаньяху.

Галант был отстранен с должности после того, как Нетаньяху заявил о нехватке доверия и разногласиях в тактике ведения военной кампании. Увольнение произошло в условиях обострения конфликта и напряженности на нескольких фронтах.

Лидер оппозиции Яир Лапид, поддерживаемый протестными организациями, призвал граждан выйти на улицы и высказать свое мнение о действиях правительства. Лапид подчеркнул, что увольнение Галанта происходит в критический момент, когда страна сталкивается с множеством вызовов.

Вместо Галанта пост министра обороны займет нынешний глава Министерства иностранных дел Исраэль Кац. По информации израильских СМИ, данное увольнение может негативно сказаться на переговорах с ХАМАС.

Ранее лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил сокрушительным ударом по Израилю и США.