В Тель-Авиве признали попадание иранских ракет по двум авиабазам

Тель-Авив признал попадание ракет Ирана по двум авиабазам. Такое заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

От иранских ракет пострадали базы Неватим и Тель-Ноф, но они не повлияли на самолеты и возможности ВВС Израиля, пояснил он. В настоящее время обе базы функционируют.

Израильская армия планирует запустить на территорию Ирана 200 ракет, добавил Хагари. Это будет сделано тогда, когда Израиль сочтет нужным.

О запуске иранских ракет по Израилю стало известно 1 октября. По данным СМИ, Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет. Это было сделано в ответ на ликвидацию Израилем генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее хуситы сообщили о нападении на Тель-Авив с помощью БПЛА.