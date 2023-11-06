В ЦАХАЛ сообщили о гибели 30 израильских солдат с начала наземной операции

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в результате наземной операции в секторе Газа погибли 30 израильских военных. Об этом говорится в материале издания The Times of Israel.

Наземная операция в Газе началась 27 октября. 3 ноября израильское командование сообщило о взятии столицы анклава – Газы, в кольцо.

Как отмечает издание, 5 ноября в результате боевых действий погиб 22-летний сержант бронетанкового корпуса 401-го батальона. В материале указывается, что военные солдат 202-го батальона парашютно-десантной бригады получили тяжелые ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по израильским городам порядка пяти тысяч ракет, а также ворвались на территорию израильского государства и увезли в заложники более 200 человек.

Ранее мы сообщали, что израильский министр Амихай Элиягу предложил сбросить на сектор Газа ядерную бомбу. После этого политик был отстранен от должности.