В ЦАХАЛ заявили о получении доступа к тоннелям ХАМАС

Израильским ВС удалось обнаружить большое количество «точек доступа» к подземным туннелям, принадлежащим боевикам палестинского движения ХАМАС. Уточняется, что тоннели были обнаружены в северной части сектора Газа, об этом ЦАХАЛ сообщили в своих официальных социальных сетях, передает издание РИА Новости .

В посте сообщается о том, что солдатам ЦАХАЛ удалось обнаружить множество «точек доступа» во время оперативной деятельности в северном регионе сектора Газа.

Накануне представительство израильских ВС сообщало о ликвидации десятков бойцов и уничтожении инфраструктуры движения ХАМАС на территории Газы.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».