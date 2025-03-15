В центре Белграда заметили колонну из около 100 тракторов с протестующими
Протестующие на тракторах собрались на площади перед Скупщиной в Белграде
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В центре Белграда на площади у Скупщины (парламента) заметили колонну из около 100 тракторов, передает РИА Новости.
Отмечается, что агротехника двигалась вместе с другими протестующими, большинство из которых — студенты. Колонна блокировала движение на главной круговой развязке, продвигаясь в сторону центра города.
Тракторы, украшенные национальной символикой Сербии, выстроились в ряд. Перед местом сбора демонстрантов выставлен кордон полиции.
Протесты в Сербии продолжаются уже четвертый месяц. Массовые волнения в стране начались после трагического инцидента в ноябре 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес. Тогда погибли 15 человек.
После этого инцидента оппозиционные силы Сербии обвинили действующую власть в коррупции, которая отразилась на качестве строительных работ, и призвала своих сторонников выходить на митинги. Вскоре к ним присоединились студенты.
В социальных сетях субботу объявили «Днем Д», который должен собрать несколько сотен тысяч участников протестных акций. Ожидается, что митинги завершатся в 21:00 мск, а очистка площади начнется в 21:20 мск.
По информации оппозиционных каналов Сербии, на улицы Белграда 15 марта вышли около миллиона протестующих. Отмечается, что некоторые из участников протестов начали применять дымовые шашки и файеры.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что акция не была согласована с властями, но призвал обеспечить безопасность для всех ее участников. В связи с протестами посольства России, США и других стран предупредили своих граждан о необходимости соблюдать безопасность.
Ранее сообщалось, что в центре Белграда во время митинга задержали мужчину, который обещал взорвать здание администрации президента Сербии гранатами.