В центре Белграда заметили колонну из около 100 тракторов с протестующими

В центре Белграда на площади у Скупщины (парламента) заметили колонну из около 100 тракторов, передает РИА Новости.

Отмечается, что агротехника двигалась вместе с другими протестующими, большинство из которых — студенты. Колонна блокировала движение на главной круговой развязке, продвигаясь в сторону центра города.

Тракторы, украшенные национальной символикой Сербии, выстроились в ряд. Перед местом сбора демонстрантов выставлен кордон полиции.

Протесты в Сербии продолжаются уже четвертый месяц. Массовые волнения в стране начались после трагического инцидента в ноябре 2024 года, когда на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес. Тогда погибли 15 человек.

После этого инцидента оппозиционные силы Сербии обвинили действующую власть в коррупции, которая отразилась на качестве строительных работ, и призвала своих сторонников выходить на митинги. Вскоре к ним присоединились студенты.

В социальных сетях субботу объявили «Днем Д», который должен собрать несколько сотен тысяч участников протестных акций. Ожидается, что митинги завершатся в 21:00 мск, а очистка площади начнется в 21:20 мск.

По информации оппозиционных каналов Сербии, на улицы Белграда 15 марта вышли около миллиона протестующих. Отмечается, что некоторые из участников протестов начали применять дымовые шашки и файеры.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что акция не была согласована с властями, но призвал обеспечить безопасность для всех ее участников. В связи с протестами посольства России, США и других стран предупредили своих граждан о необходимости соблюдать безопасность.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда во время митинга задержали мужчину, который обещал взорвать здание администрации президента Сербии гранатами.