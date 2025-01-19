Об этом сообщает РИА Новости.

В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция. Протестующие собрались перед зданием парламента и требуют назначить новые парламентские выборы, а также освободить задержанных участников митингов.

Проспект Руставели снова перекрыт для автомобильного движения.

Перед началом очередной, главной акции протеста на проспекте, в центре Тбилиси прошло шествие протестующих в масках с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Таким образом они хотели показать, что выступают против принятого парламентом закона о запрете ношения масок в ходе митингов и в очередной раз продемонстрировали свое неповиновение властям.

Ранее сообщалось о том, что активисты в Тбилиси забросали яйцами гулявших на новогоднем корпоративе судей.