Активисты в Тбилиси забросали яйцами гулявших на новогоднем корпоративе судей

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали девять человек за нарушение административного законодательства во время акции протеста в Тбилиси, как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Как уточнили в полиции, в центре грузинской столицы вечером в воскресенье, 12 января, у ресторана «Бабило» состоялась акция протеста. По информации, предоставленной грузинскими телеканалами, в этом заведении проходило корпоративное мероприятие для судей по случаю Нового года.

Собравшимся у входа в ресторан протестующие выразили свое неодобрение судьям. Когда некоторые из служителей Фемиды начали покидать здание, протестующие начали бросать в них яйца.

В результате словесных перепалок и физического противостояния между протестующими и судьями, сотрудники правоохранительных органов провели несколько задержаний нарушителей общественного порядка.

«Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в полиции.

Напомним, в столице и других крупных городах Грузии проходят ежедневные акции протеста. Они начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке рассмотрения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года.

14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, на которых победил Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявляла, что результаты выборов нелегитимны, и отказывалась покидать президентский дворец. Однако в день инаугурации нового главы государства она все же оставила резиденцию.

Ранее сообщалось, что бывший президент Зурабишвили сбежала из Грузии в США.