В Турции арестовали оппозиционного Эрдогану мэра Стамбула Имамоглу

В Турции под стражу взят Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, являющийся оппонентом президента Эрдогана. В его жилище проводится обыск. Выдано около сотни ордеров на задержание. Об этом сообщил телеканал NTV.

По словам мэра, власти Турции используют полицию в своих злонамеренных целях и сосредоточила сотни сотрудников правоохранительных органов у домов жителей многомиллионного Стамбула.

«Мы столкнулись с великой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я очень люблю вас всех, я доверяю себя своей нации. Я продолжу бороться против этого человека», — сказал мэр.

По запросу турецкой прокуратуры, Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что препятствует его участию в президентских выборах, поскольку кандидаты должны иметь высшее образование.

Имамоглу был единственным претендентом от основной оппозиционной силы — Народно-республиканской партии (НРП). Турецкий суд санкционировал арест Имамоглу по обвинению в подделке диплома.

Имамоглу рассматривается как основной соперник Эрдогана на вероятных досрочных президентских выборах в 2027 году. В связи с задержанием оппозиционного мэра в Стамбуле введен запрет на проведение митингов и демонстраций до 23 марта.

Для предотвращения беспорядков турецкие власти ограничили доступ к YouTube, X и другим социальным платформам после ареста градоначальника.

Ранее сообщалось, что в Лондоне начался судебный процесс над экс-губернатором Севастополя.