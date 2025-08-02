В Турции допустили проведение президентских выборов в 2027 году

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу допустил, что выборы президента республики могут состояться не в 2028 году, как заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, а уже в 2027-м. Слова главы турецкого ведомства приводит издание Cumhuriyet.

Ранее лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал провести досрочные выборы главы государства уже в ноябре 2025 года. Он утверждает, что Эрдоган не имеет права баллотироваться в президенты в 2028 году, так как это будет считаться третьим сроком.

В ответ на это заявление Эрдоган заявил, что следующие президентские выборы состоятся в 2028 году согласно установленному графику.

Примечательно, что старший советник турецкого президента Мехмет Учум, занимающий также пост заместителя председателя Совета по правовой политике, не исключил возможности переноса выборов на более ранний срок. По его словам, при соответствующем решении парламента страны голосование может состояться в период с последнего квартала 2027 по начало 2028 года.

«…Впереди у нас президентские выборы. Эти президентские выборы - 2027, 2028... Но, скорее всего, это будет в 2027 году, я так думаю», — сообщил глава турецкого Минтранса Уралоглу на видео, опубликованным изданием.

Согласно конституционным нормам, принятым в 2017 году, президент Турции может занимать пост не более двух сроков подряд. Эрдоган был избран в 2014 и 2018 годах (при парламентской системе), а затем переизбран в 2023-м (уже при президентской республике).

Министр юстиции Йылмаз Тунч накануне заявлял, что в случае досрочных выборов Эрдоган сможет баллотироваться вновь, так как это не будет считаться третьим сроком. Для принятия досрочного голосования требуется поддержка 360 депутатов парламента. В настоящее время правящий альянс располагает 315 мандатами, а оппозиционный — 127.

Ранее сообщалось, что Турция запустила поставки газа из Азербайджана в Сирию.