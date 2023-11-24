В Турции начали бойкотировать израильские бренды

«Поддержка этого решения, принятого в связи с нападениями Израиля на Палестину, растет. В список попали израильские бренды и бренды, поддерживающие Израиль», – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на турецким рынке продается множество продукции, которая производится Израилем. Также газета уточняет, что граждане начали приобретать товары местного производства. Бойкот подтолкнул турецкие компании задуматься над разработкой новинок.

7 октября на Ближнем Востоке обострился конфликт между Палестиной и Израилем. В этот день палестинская радикальная группировка ХАМАС выпустила по израильским городам порядка пяти тысяч ракет, а также вторглась в государство через южную границу.

В октябре СМИ сообщали, что в Турции, Сирии и Египте рестораны сети McDonald’s подверглись вандализму из-за решение израильского представительства предоставлять обеды солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бесплатно.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 24 ноября, в секторе Газа начало действовать перемирие между ХАМАС и ЦАХАЛ, в рамках которого стороны произведут обмен пленными.