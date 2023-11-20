В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза

Тело моряка с затонувшего у берегов Турции сухогруза найдено, сообщило в понедельник, 20 ноября, Управление мореходства в соцсетях.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября. Сухогруз Kafkametler, шедший под флагом Турции, сел на мель у порта Эрегли. Из-за шторма корабль разломился напополам. На борту находились 12 членов экипажа. По информации властей, сухогруз плыл из российского порта Темрюк по направлению в порт Алиага, расположенный в Измире. Судно перевозило более 1500 тонн ферросилиция.

«Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся», – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого сухогруза, на мель у турецких берегов сел еще один сухогруз, а также из вида пропал другой. Инцидент произошел в провинции Зонгулдак, в которой были зафиксированы сильные осадки и шторм.

Из-за непогоды в большинстве населенных пунктов Турции был объявлен «оранжевый» уровень природной опасности. Так, например, он был введен в Анкаре, Измире и Стамбуле. По данным местного гидрометцентра, более чем в 60 городах страны фиксировали сильные порывы ветра, ливни и подтопления.

Ранее мы сообщали, что пострадавшую из-за непогоды женщину из Новокузнецка прооперируют.