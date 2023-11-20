Жительница Новокузнецка, на которую упала вывеска, находится в реанимации

Женщина из Новокузнецка, на которую в воскресенье, 19 ноября, упала вывеска у одного из торговых центров в результате урагана, находится в реанимации.

Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Он написал, что в понедельник, 20 ноября, женщину прооперируют.

«По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у «Сити-Молла», сегодня будет операция», – написал Кузнецов.

19 ноября в Кузбассе объявили штормовое предупреждение, а в Новокузнецке из-за сильного ветра ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Порывы ветра в этот день достигали 30-35 метров в секунду, из-за чего в городах сносило крыши домов и деревья.

Видео с падением вывески на прохожую распространилось накануне в соцсетях. На нем видно, как на женщину, проходящую у ТЦ, падает массивная вывеска магазина.

Как ранее сообщал мэр Новокузнецка, в результате стихии погибли два человека. Еще два местных жители получили травмы в результате падения деревьев на их автомобили. По словам Кузнецова, последний раз подобный ураган обрушивался на город в 1978 году.

Помимо Кузбасса, ураган затронул и Алтайский край, где порывы ветра также достигали 30 метров в секунду.