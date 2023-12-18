В Турции произошло землетрясение
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Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зафиксировало землетрясение в турецкой провинции Малатья, расположенной на юго-востоке государства. Отмечается, что магнитуда составила 3,6.
По данным агентства, толчки зарегистрированы в 09:07 в районе Ешилюрт. Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Информации о пострадавших и повреждениях нет.
Ранее мы сообщали, что в Тихом океане произошло землетрясение. Толчки зафиксировали у берегов Новой Каледонии. Магнитуда составила 5,7, а очаг залегал на глубине 10 километров.
Одно из самых мощных землетрясений произошло в Турции в феврале 2023 года. Тогда в результате природного катаклизма погибло более 50 тысяч человек. Также землетрясение затронуло соседнюю Сирию, где погибли больше 8 тысяч человек.
В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане.
18 декабря землетрясение произошло под Новокузнецком. Магнитуда – 4,5. Подземные толчки никак не повлияли на работу угледобывающих предприятий.
Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности. Землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.