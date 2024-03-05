В Турции рассказали, когда Анкара и Москва создадут собственную платежную систему

Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин рассказал, когда между Россией и Турцией наладятся денежные переводы. В интервью РИА Новости он предположил, что Анкара и Москва могут создать собственную платежную систему.

Как сообщали представители турецких банков, с 1 января 2024 года совершать денежные переводы в РФ пока невозможно. По информации СМИ, такие трудности возникли из-за давления на Турцию со стороны США, так как Россия внесена в санкционный список Штатов.

«Хотя проблемы в расчетах с Россией продолжаются, мы не ожидаем общего обвала экспорта, поскольку он не охватывает определенные сектора. Однако проблемы есть, особенно в таких областях, как производство запчастей для машиностроения и электроники», — рассказал Эрчин.

Он отметил, что два центральных банка могут договориться о создании своей системы расчетов с Россией (своп).

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что в республике сохраняются проблемы с денежными переводами между странами. Он отмечал, что в Анкаре занимаются решением этих трудностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проблемы с переводами средств. Он ранее сообщал, что причиной возникших трудностей является агрессивная политика со стороны США.