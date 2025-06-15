В Турции заявили о готовности принять очередной раунд переговоров между РФ и Украиной

Турция может стать площадкой для очередного раунда переговоров между Россией и Украиной по прекращению конфликта. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от источника в дипломатических кругах Турции. По его словам, турецкие власти ждут об объявлении даты, когда делегации захотят снова встретиться.

«Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты», — указал он журналистам.

Ранее сообщалось о ЧП на пляже в Турции. На берег выбросило поврежденный украинский беспилотник, снаряженный взрывчаткой. Прибывшие на место саперы немедленно оцепили территорию для проведения обезвреживания. Никто не пострадал. Сейчас выясняют, как мог опасный дрон достичь берегов популярного у туристов курорта, расположенного рядом со Стамбулом.