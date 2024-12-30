В Турции заявили о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем

По информации Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции, отношения Анкары и Тель-Авива полностью разорваны и никакого восстановления не планировалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее в некоторых изданиях израильской и турецкой прессы появилась информация о том, что турецкий лидер якобы связался с израильской администрацией с целью восстановления отношений между двумя государствами.

Поясняется, что об этом речи быть не может. К тому же в израильских СМИ приводятся неправдивые утверждения о том, что турецкое правительство провело встречу со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи. Более того, ряд СМИ исказили это утверждение, перефразировав, что Эрдоган позвонил в Израиль.

Подчеркивается, что причиной разрыва взаимоотношений Турции и Израиля стал геноцид израильских властей в Газе, после этого не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.

Ранее сообщалось, что Турция собралась сбивать самолеты ЦАХАЛ над Сирией.