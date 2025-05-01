В украинской Раде раскритиковали сделку с США по недрам

Тот вариант соглашения с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых, который подписала Украина, еще хуже, чем предлагалось в феврале. Об этом заявил в своем телеграм-канале Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады.

По мнению парламентария, тот вариант, который предлагался Киеву перед ссорой между Зеленским и Трампом, был лучше, чем итоговая версия.

«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия не трагедия, но прям и победы здесь большой не вижу», — указал он.

Железняк также напомнил об обещании Зеленского включить в соглашение гарантии безопасности Украине со стороны Америки. В итоговом документе, который подписали обе стороны, не содержится никаких гарантий.

Ранее в США заявили, что Украина согласилась на все 22 условия, которые ей предложил Белый дом по поводу прекращения конфликта с РФ. Украинская делегация и ее европейские союзники во время встречи в Лондоне дали согласие Соединенным Штатам по поводу всех их предложений.