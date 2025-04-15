Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха после удара ВС России

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Артюха после удара ВС РФ по центру Сум. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что решение Зеленского согласовало правительство Украины.

Это увольнение произошло на фоне резкой критики со стороны общественности и властей в связи с недавним ударом российских ВС по местам скапливания украинских военных.

Удар, который произошел на территории, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки «Северск», унес жизни более 60 военнослужащих ВСУ.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что в момент удара на месте инцидента проводилась церемония награждения украинских военных. Артюх ранее фактически подтвердил свое участие в этом мероприятии, однако заявил, что не был его инициатором.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил продлить военное положение на Украине.