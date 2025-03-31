Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул жесткие требования главе киевского режима Владимиру Зеленского по сделке по редкоземельным металлам и вступлению в НАТО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По мнению политика, лидер Штатов не приемлет изменений условий договоренности, а также членства Украины в Североатлантическом альянсе. Дубинский также утверждает, что Трамп хочет остановить противостояние с минимальными материальными и временными затратами, а еще не допустить разрушения рынков. Что касается Зеленского, то лидер Штатов не воспринимает его как равного партнера, в отличие от президента России Владимира Путина.

В понедельник руководитель США пообещал главе киевского режима очень серьезные проблемы, если тот не согласиться заключить сделку по редкоземельным металлам. Также он заявил о неисполнимом желании Украины стать одним из членов НАТО.

Ранее стало известно, когда должно завершиться противостояние на Украине по мнению аналитиков МВФ.