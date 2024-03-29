Российские войска с территории Крыма нанесли удар по инфраструктуре Днепропетровской области
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Администрация Днепропетровской области сообщила о российских ударах по объектам критической инфраструктуры.
Обесточены ряд населенных пунктов.
Отмечается, что удары наносились из Приморска-Ахтарска в Краснодарском крае. Также противник указывает на прилеты «Гераней» с территории Крыма.
О взрывах под утро сообщали в Одесской, Полтавской, Хемельницкой, Житомирской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.
Воздушную тревогу объявили еще вчерашним вечером в большинстве регионов Украины.