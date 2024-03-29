Российские войска с территории Крыма нанесли удар по инфраструктуре Днепропетровской области

Администрация Днепропетровской области сообщила о российских ударах по объектам критической инфраструктуры.

Обесточены ряд населенных пунктов.

Отмечается, что удары наносились из Приморска-Ахтарска в Краснодарском крае. Также противник указывает на прилеты «Гераней» с территории Крыма.

О взрывах под утро сообщали в Одесской, Полтавской, Хемельницкой, Житомирской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Воздушную тревогу объявили еще вчерашним вечером в большинстве регионов Украины.