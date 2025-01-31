В Вашингтоне засомневались в необходимости поддерживать украинский проект

После прихода к власти в США команды Дональды Трампа в Вашингтоне засомневались в необходимости поддерживать на плаву украинский проект его предшественника Джо Байдена.

Об этом в своем телеграм-канале написал проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

Простых американцев все меньше интересует ситуация на Украине, а ведь именно эта «кровопролитная авантюра по замыслу Байдена должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», отметил эксперт.

Новые власти пересматривают решения предыдущей администрации, а также сомневается в правильности самой концепции «войны за будущее мировой демократии», на которой строилась политика Байдена.

«Создается ощущение, что эпоха доминирования либеральной глобалистской повестки осталась в далеком прошлом», — заключил Карпович.

Ранее сообщалось о том, что в США признали Украину «универсальным символом отмывания денег».