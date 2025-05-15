В Великобритании сделали неожиданное заявление о России

Власти США не смогли добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных для нее условиях, однако выход Штатов из урегулирования украинского конфликта может быть воспринят как провал политики их президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает британская газета Financial Times.

«У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку», — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Но, отметил он, эта идея провалилась.

Бывший помощник экс-президента США Джо Байдена Эрика Грина считает, что Трамп прекрасно понимает, что у Путина четкая позиция.

Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм пояснил, что, как бы Трамп ни был заинтересован в нормализации отношений с Москвой, сначала ему нужно будет решить российско-украинский конфликт, чтобы не потерять лицо.

Ранее в Британии заявили, что Трамп занял сторону Путина.