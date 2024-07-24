Британский политик Дэвид Куртен, возглавляющий партию «Наследие», написал в своих соцсетях о необходимости восстановить отношения между Лондоном и Москвой, сообщает Газета.ru .

В посте политика говорится, что его страна должна восстановить дружеские, теплые отношения с Российской Федерацией. Кроме того, Куртен подчеркнул, что необходимо остановить дальнейшую эскалацию украинского конфликта. При этом глава одной из британских партий убежден, что Соединенное Королевство может поспособствовать восстановлению мирных отношений.

Ранее сообщалось, что британский высокопоставленный военный призвал готовиться к войне между Великобританией и Россией. Он заявил, что от нее, наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей, исходит «геополитическая угроза».